Motores Peugeot Rally Cup Ibérica com quatro novos ralis

A segunda edição da Peugeot Rally Cup Ibérica surge com novidades, voltando a ter seis provas, divididas por Portugal e Espanha, mais com quatro novos ralis.

No calendário voltam a estar as duas provas do Campeonato do Mundo dos dois países – Rali de Portugal e Rali da Catalunha, sendo novas as restantes provas, duas no nosso país e duas no país vizinho, numa simbiose entre pisos de terra e de asfalto.

O troféu – que continua a ter a logística a cargo da Sports & You – volta a contar com um atrativo pacote de prémios, na ordem dos 120 mil euros, a distribuir prova a prova, a que se soma um grande prémio final, reservado para o futuro campeão.

“À semelhança da temporada inaugural, voltamos a ter 6 provas – 3 em Portugal e 3 em Espanha. A estrutura mantém as etapas de abertura do Vodafone Rally de Portugal, este ano corrida na região de Arganil, e do Rally RACC Catalunya – Costa Daurada/Rally de España, as jornadas do WRC de cada país,” explica José Pedro Fontes.

O responsável pela organização da Peugeot Rally Cup Ibérica salienta também: “No capítulo das novidades, o destaque vai para a estreia de 4 novos palcos onde as equipas irão discutir os melhores tempos e lutar pelas vitórias, aos comandos dos endiabrados Peugeot 208 R2: Serras de Fafe e Terras D’Aboboreira, em Portugal, e Sierra Morena e Comunidad de Madrid, em Espanha, registando-se um equilíbrio entre asfalto e terra, com 3 provas em cada tipo de piso”.