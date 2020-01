Motores Peterhansel e Fiúza voltam a ganhar no dia em que Carlos Sainz quase perde o comando do Rali Dakar Por

Stéphane Peterhansel e Paulo Fiúza voltaram a brilhar no 42º Rali Dakar, ao imporem-se na competição dos automóveis da nona etapa do 42º Rali Dakar, marcada por novo atraso do líder Carlos Sainz.

A dupla luso-francesa da da X-Raid Mini cumpriu os 410 km da especial de hoje, que ligou Wadi Al Dawasir a Haradh, em menos 15 segundos que Nasser Al-Attiyah, equanto Sainz não foi além do quinto tempo e, pior do que isso, perdeu mais de seis minutos para o piloto do Qatar.

Este resultado faz com que Al-Attiyah esteja agora a meros 24 segundos de Sainz, fazendo que a competição dos automóveis seja agora a mais disputada da prova ‘rainha’ do todo-o-terreno mundial, sendo que o espanhol da X-Raid Mini se atrasou após a primeira centena de quilómetros da especial.

Este triunfo de Peterhansel e Fiúza faz também com que se tenham aproximado um pouco mais do líder da prova, ainda que mantendo a terceira posição da geral, a pouco mais de seis minutos e meio de Carlos Sainz.

Já Fernando Alonso voltou a estar em bom plano, e depois do segundo lugar da véspera foi nono nesta tirada, o que lhe permitiu ascender ao top dez, muito embora a diferença para o piloto que o precede, Yasir Seaidan seja enorme, e mais difícil de colmatar sem um percalço do saudita.

Com consequência de ter ganho a etapa anterior, Matthieu Serradori perdeu mais de 28 minutos na especial de hoje, ‘caindo’ assim para a oitava posição da classificação geral, onde Filipe Palmeiro, co-piloto de Benediktas Vanagas segue na 16ª posição, classificação que também tem na ‘geral’.

Classificação após a 9ª etapa

1º Carlos Sainz/Lucas Cruz (Buggy Mini) 35h11m54s

2º Nasser Al-Attiyah/Matthieu Baumel (Toyota) + 24s

3º Stephane Peterhansel/Paulo Fiúza (Buggy Mini) + 6m38s

4º Yazeed Al-Rajhi/Konstantin Zhiltsov (Toyota) + 34m16s

5º Orlando Terranova/Bernardo Graue (Mini) + 49m41s

6º Giniel de Villiers/Alex Haro (Toyota) + 57m57s

7º Bernhard Ten Brinke/Tom Colsoul (Toyota) + 1h08m59s

8º Mathieu Serradori/Fabien Lurquin (Century) + 1h24m20s

9º Yasir Seaidan/Kuzmich Alexy (Mini) + 2h35m35s

10º Fernando Alonso/Marc Coma (Toyota) + 3h17m23s