Novo crédito à habitação subiu para 978 milhões em novembro

As novas operações de crédito para compra de habitação atingiram 978 milhões de euros em novembro, mais 22 milhões de euros do que em outubro, segundo dados hoje divulgados pelo Banco de Portugal.

Assim, entre janeiro e novembro de 2019, os bancos já emprestaram mais de 9.500 milhões de euros para financiar compra de casa.

O valor concedido em novos empréstimos para compra de casa sobe consecutivamente desde agosto.

Ainda segundo as estatísticas do banco central, as novas operações de novembro foram feitas a juros médios de 1,05%, mais três pontos base do que em outubro.

Já os novos empréstimos ao consumo foram de 466 milhões de euros em novembro, abaixo dos 526 milhões de euros de outubro, e o novo crédito para outros fins foi de 224 milhões de euros, abaixo dos 226 milhões do mês anterior.

No crédito ao consumo e para outros fins as taxas de juro médias foram de 6,72% e 4,02%, respetivamente, em novembro.

Em crédito ao consumo, entre janeiro e novembro de 2019, os bancos emprestaram mais de 4.700 milhões de euros e em crédito para outros fins mais de 2.100 milhões de euros.