Pedro Sousa e João Domingues seguem para os ‘oitavos’ do torneio de Tunes

Os tenistas portugueses Pedro Sousa e João Domingues qualificaram-se hoje para os oitavos de final do torneio ‘challenger’ de Tunes, ao derrotarem em três ‘sets’ o italiano Andrea Vavassori e o espanhol Guillermo García-López, respetivamente.

Sousa, número dois nacional e 106.º classificado da hierarquia da ATP, impôs-se pelos parciais de 6-2, 2-6 e 6-1 frente a Vavassori, 409.º tenista do mundo, após uma hora e 25 minutos de confronto.

Domingues, 221.º colocado do ranking, venceu García-López, jogador posicionado muitos lugares acima, no 117.º posto, por 6-4, 5-7 e 6-4, num encontro que durou duas horas e 48 minutos.

Nos oitavos de final do torneio tunisino em terra batida, Pedro Sousa medirá forças com o húngaro Attila Balázs, 262.º da classificação da ATP, enquanto João Domingues defrontará o vencedor do duelo entre o italiano Roberto Marcora (196.º) e o argentino Federico Coria (269.º).