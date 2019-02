Pedro Sousa desiste do Open da Argentina devido a lesão

O tenista português Pedro Sousa vai falhar o Open da Argentina, que tinha previsto disputar, por ainda estar a recuperar de uma lesão no cotovelo direito, contraída na eliminatória entre Portugal e Cazaquistão, da Taça Davis.

Depois de cancelar a participação no ATP 250 de Córdoba, o número dois português e 101.º do ranking ATP desistiu da deslocação a Buenos Aires, por ter sido aconselhado a parar, pelo menos, duas semanas, para tentar debelar a inflamação no cotovelo.

“Já levei uma infiltração para acelerar o processo de recuperação e convém parar e não fazer esforços. Agora, tenho de descansar para tentar recuperar e estar bem para jogar no Rio Open”, disse à Lusa o tenista lisboeta, de 30 anos.

No final da semana, Pedro Sousa fará nova reavaliação para saber se poderá voltar à competição no ATP 500 do Rio de Janeiro.