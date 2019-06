Motores Pedro Salvador e muito ‘salero’ no Super Seven em Jarama Por

Pedro Salvador e um ‘batalhão’ de pilotos portugueses animaram o fim de semana do troféu Super Seven by Toyo Tires no Circuito de Jarama.

Na prova do troféu integrada no Jarama Classic o piloto de Chaves somou dois triunfos incontestáveis na categoria 420 R, enquanto Gonçalo Lobo do Vale e Diogo Tavares repartiram entre si os restantes lugares do pódio

Foi de facto um fim de semana de muito ‘salero’ no traçado dos arredores de Madrid, onde os pilotos lusos do troféu promovido pela CRM Motorsport e os britânicos da congénere McMillan Motorsport se degladiaram.

Pedro Salvador e Bernardo Mello estiveram próximos da ‘perfeição’, destacam-se respetivamente nas classe 420R e S1600 Pro, somando agora mais dois triunfos na conta pessoal, enquanto Bruno Martins e José Kol Almeida dividiram os êxitos na categoria Business.

Gonçalo Lobo do Vale e Diogo Tavares também brilharam. O primeiro repetiu o feito conseguido na pista espanhola na época passada, enquanto o segundo demonstrou a sua rapidez num ano em que regressa aos Super Seven. Ambos acompanharam Pedro Salvador no pódio da 420R, invertendo as posições nos dois confrontos.

Francisco Villar e José Carlos Pires também podiam ter saído de Jarama com melhores resultados não fosse o facto de nunca terem conseguido encontrar a melhor afinação para os seus bólides. Tiveram contentar-se com um quinto e um quarto lugar entre os portugueses, depois do experiente Phil Jenkins se intrometer numa luta emocionante.

Também merecem destaque pilotos que completaram o top dez, casos de Luís Calheiros Ferreira, David e Sérgio Saraiva, Diogo Costa, Paulo Macedo e Ricardo Rajani, que se envolveram em interessantes batalhas.

Já Nuno Afonso, Paulo Costa, Duarte Lisboa e JJ Magalhães tiveram um fim-de-semana algo azarado, mas ainda assim pleno em diversão à conta dos combates travados ao volante e de toda a envolvente já mencionada.

Destaque, também, para Daniel González-Vallinas, que fez uso do ‘factor casa’ para celebrar o melhor fim-de-semana de corridas desde que se juntou, no início desta temporada, à família do Super Seven by Toyo Tires, e sobretudo para Francisco Figueiredo, desta feita na S1600 Pro, que festejou em Jarama o melhor resultado da carreira após concluir na terceira posição a Corrida 2. Pedro Falé (2º na Corrida 2) carimbou o melhor fim-de-semana desde a transição da categoria Business para a Pro, apesar de ter ficado arredado da Corrida 1.

Mostrando grande rapidez entre Sábado e Domingo, Pedro Lacerda converteu a excelente qualificação para a Corrida 1 num regresso ao pódio, concluindo a prova na 3ª posição.

Na S1600 Business, e imediatamente atrás do trio ‘Kol Almeida-Brion Sanchez-Martins’, terminaram André Matos e Tiago Sousa, dois ‘rookies’ que continuam a evoluir no Troféu monomarca de maior longevidade do automobilismo nacional e que se mostraram “encantados” com esta visita a Madrid e o desafiante traçado de Jarama.