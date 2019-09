Motores Muita disputa no regresso dos Super Seven a Jerez de La Frontera Por

A passagem do troféu Super Seven by Toyo Tires pelo Circuito de Jerez de La Frontera foi marcada por disputas intensas, apesar de Pedro Salvador se impor mais uma vez nos 420R.

No traçado andaluz José João Magalhães, Francisco Villar e Diogo Tavares deram mais luta ao piloto de Chaves, mas esteve manteve o ‘pleno’ na classe principal. Na S1600 Bernardo Bello e Luís Filipe Oliveira voltaram a entrar em duelo, mas com a intromissão dos regressados António Nunes de Almeida e Miguel Couceiro.

Apesar de Pedro Salvador levar para casa mais um triunfo na categoria 420R desta vez teve uma enorme oposição, num ‘comboio’ liderado por José Carlos Pires. E desta vez o piloto da Mageltech-Atomic teve a companhia de José João Magalhães, Francisco Villar, Diogo Tavares, Gonçalo Lobo do Vale e Sérgio Saraiva na pressão ao líder.

Recuperando de uma primeira corrida menos favorável, Luís Calheiros Ferreira revelou um andamento endiabrado na segunda oportunidade que teve ao seu dispor, subindo três posições e terminando num positivo sexto lugar, depois de uma animada luta com David Saraiva.

Se a primeira corrida dos S1600 voltou a revelar a extraordinária igualdade de andamentos entre Bernardo Bello e Luís Filipe Oliveira, com o triunfo a pender novamente pela margem mínima para o primeiro, a entrada direta no pódio do regressado Miguel Couceiro foi uma das histórias mais bonitas do dia. Melhor só mesmo o triunfo de António Nunes de Almeida na Corrida 2, após uma batalha fantástica decidida no ‘photo-finish’ contra os habituais protagonistas.

Logo atrás desta quadra, e num andamento fantástico para quem experimentava pela primeira vez os desafios deste circuito, terminaram Francisco Figueiredo e Pedro Lacerda, deixando a sensação de que podem e querem intrometer-se nesta luta. A recuperar sensações no Troféu, Rodrigo Nunes Almeida mostrou-se encantando com a oportunidade de correr num circuito histórico.