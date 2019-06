Fundo de Resolução agrava défice de recursos próprios para 6,1 mil milhões em 2018

O Fundo de Resolução agravou o défice de recursos próprios para 6.114 milhões de euros em 2018, aumentando o ‘buraco’ nas contas da entidade em cerca de um milhão de euros face a 2017, foi hoje divulgado.

De acordo com o Relatório e Contas de 2018, o fundo registou um prejuízo de 106 milhões de euros, mais do que os 104 milhões de euros de 2017.

De acordo com o documento, o resultado líquido do exercício reflete, no essencial, o reconhecimento dos juros relativos aos empréstimos obtidos para o financiamento da medida de resolução aplicada ao BES e das medidas de resolução aplicadas ao Banif (102 milhões de euros, dos quais 88 milhões de euros pagos ou a pagar ao Estado) e o pagamento de comissões ao Estado, no montante total de 4,0 milhões de euros, pela contragarantia relativa à emissão de obrigações da Oitante.

Assim, precisa, “do resultado líquido negativo de 106 milhões de euros, cerca de 92 milhões de euros correspondem a valores entregues ou a entregar ao Estado”.