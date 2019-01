Motores Pedro Mello Breyner pronto para o começo do ‘Dakar’ Por

Tal como sucede com outros participantes no 41º Rali Dakar, Pedro Mello Breyner realizou um ‘shakedown’ antes do começo da prova ‘rainha’ do todo-o-terreno mundial.

O piloto português, que vai abordar o evento aos comandos de um SSV, já teve a oportunidade de testar o Yamaha 1000 R Turbo Extramotion preparado pela Franco Sport que ostenta o # 401.

Nos arredores da capital do Peru, Lima, Mello Breyner e o seu navegador,Javier Uribe, puderam ensaiar os Yama YXZ 1000 RR em terreno de dunas, que será cerca de 70 por cento do percurso do rali.

oi uma oportunidade também para a Franco Sport fazer pequenos ajustes ao nível das suspensões do SSV, de modo a tê-lo pronto para as verificações técnicas que vão anteceder a cerimónia de partida para a etapa inaugural, que terá segunda-feira, 7 de janeiro.

“Estamos na derradeira contagem para o arranque do Dakar. Estes últimos dias têm sido intensos mas muito produtivos. Fizemos os testes necessários para as afinações adequadas às pistas que vamos encontrar”, afirma um entusiasmado Pedro Mello Breyner.

A motivação do piloto é grande: “O ambiente da equipa é ótimo. Já estou cada vez mais entrosado com o Javier Uribe que vai ser o meu parceiro durante os próximos doze dias porque esse é mesmo o nosso grande objetivo cumprir esta grande aventura até ao fim”.