Motores Pedro Marques motivado para o começo da época em Murça Por

Pedro Marques está bastante motivado para o início da temporada no Campeonato de Portugal de Montanha JC Group.

Depois dos testes coletivos da competição que tiveram lugar no Caramulo, utilizando já o Porsche 997 GT3 Cup, o piloto de Braga terá colmatado algumas dificuldades antes da Rampa Porca de Murça, que se disputa no próximo fim de semana.

Pedro Marques não esconde as duas ambições no evento organizado pelo CAMI Motorsport: “Confiança é o que não nos falta. Os problemas que tivemos nos testes na Rampa do Caramulo estão resolvidos, por isso estou expectante”.

“Vou dar o meu máximo, sempre concentrado para não cometer erros, com o objetivo de obter a melhor classificação, quer a nível da categoria, quer na classificação geral”, acrescenta o piloto minhoto, que compete com o apoio da equipa da Mobymotorsport.

A Rampa Porca de Murça inicia-se competitivamente no sábado à tarde, prolongando-se depois pelo domingo, quer com ‘warm-up’ e treinos, quer com subidas de treinos.