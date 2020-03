Motores Manuel Sousa estreia-se com segundo lugar nos Turismo 4 Por

Manuel Sousa estreou-se no Campeonato de Portugal de Montanha JC Group com um segundo lugar na Divisão Turismo 4 da Rampa Porca de Murça.

Aos comandos de um Cupra TCR, o piloto mostrou-se desde logo muito rápido no evento do CAMI Motorsport – tristemente marcado pelo acidente de Luís Silva.

Manuel Sousa começou a sua performance com uma primeira subida de ‘warm-up’ em 2m46,548s, para terminar com 2m27,594s à média de 102,4 km/h na segunda subida de treinos, a derradeira a ser realizada devido ao acidente fatal para dois espetadores.

“Ates de mais quero prestar toda a minha solidariedade às famílias das vitimas, esperando que os oito feridos consigam recuperar rapidamente, Em relação a Luís Silva, espero poder vê-lo em breve a competir de novo”, declarou o piloto visivelmente consternado com o sucedido.

Manuel Sousa ficou contente com o resultado e com a sua adaptação ao carro e ao traçado: “Correu bem, sem contratempos técnicos, foi sempre a melhorar os meus tempos em casa subida efetuada , embora esta rampa seja difícil, e é muito técnica, mas o desafio foi ter superado tudo isto, com distinção, isso é o mais importante”.