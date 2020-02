Motores Pedro Marques junta-se e Hugo Araújo no Campeonato de Montanha Por

Hugo Araújo não vai ser o único piloto da Bracardox no Campeonato de Portugal de Montanha JC Group em 2020, já que à estrutura bracarense se vai juntar agora Pedro Marques.

Depois de na época ter sido uma das surpresas da disciplina, o piloto do Subaru Impreza a que deu o nome de ‘Bugzilla’ vai ter a companhia de um estreante, também aos comandos do icónico modelo japonês animado com o famoso motor quatro colindros ‘boxer’.

Hugo Araúo, quatro vezes campeão nacional, já tem uma importante ‘bagagem’. Uma experiência que certamente procurará transmitir a Pedro Marques, para além de ter vir de uma época muito bem sucedida.

“Depois do fantástico resultado de 2019, é com um sentimento de responsabilidade mas também de um enorme prazer que aceitei novamente o desafio proposto pela BraCarDox. Estou com muita vontade de novamente proporcionar a todos – equipa, patrocinadores, fans, família e amigos – um grande espetáculo e lutar pelas posições cimeiras nos Turismos em todas as provas”, afirma o vice-campeão de Turismos de Montanha.

Já para Pedro Marques tudo é novo, por isso é um “enorme desafio”. Mas o piloto mal pode esperar que a época comece: “Estou muito motivado pois a minha passagem pela montanha foi, até à data, muito curta mas espero estrear-me no Campeonato de Portugal de Montanha com uma rápida adaptação a esta bela máquina preparada pela BraCarDox para assim conseguir alcançar bons resultados”.

Segundo o responsável da Bracardox, Amilton Vieira, “toda a equipa está ansiosa que o campeonato inicie”. E enfatiza: Temos o nosso BUGZILLA pronto e preparado para ser novamente conduzido pelo Hugo Araújo. É reconhecido por todos que tanto homem como máquina dispensam apresentações. Mas temos também o Pedro Marques, que apostou na Bracardox para preparar o seu Subaru Impreza STI (de estrada) para a competição. Quero desde já agradecer ao Pedro a confiança depositada”.