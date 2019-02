Motores Pedro Lamy parte do fim da grelha para as 12 Horas de Bathurst Por

Depois do acidente sofrido por Paul Dalla Lana nos treinos livres, o Ferrari 488 GT3 que Pedro Lamy divide também com Mathias Lauda apenas lhe permitiu realizar o 22º tempo na qualificação.

Como o piloto canadiano foi penalizado em dez lugar na grelha de partida, Lamy largará do final do ‘gird’, ainda que tenha sido o mais rápido de todos os que dispõem de Ferrari nesta prova que do Intercontinental GT Challenge que se disputa este fim de semana no mítico circuito australiano.

O piloto português efetuou uma volta ao traçado de Mount Panorama em 2m04,115s, ficando a mais de 1,7s do mais rápido, Jack Dennis aos comandos de um Aston Martin Vantage GT3. Só que o britânico perderia a ‘pole position’, devido a irregularidades no carro da R-Motorsport, promovendo Raffaele Marciello e o seu Mercedes AMG GT3 à primeira linha da grelha.

A corrida disputa-se a partir das 18h45 de hoje em Portugal, 5h45 de domingo na Austrália.