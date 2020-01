Motores Pedro Lamy nas 24 Horas de Daytona com substituto para Paul Dalla Lana Por

Depois de uma lesão contraída num acidente de esqui ter afastado Paul Dalla Lana dos testes para a prova ficou a saber-se que Pedro Lamy vai poder alinhar nas 24 Horas de Daytona com um substituto para o canadiano

Isto porque o canadiano tinha falhado o ‘Roar Before the Rolex 24’ devido ao acidente de Dalla Lana, pelo que o Aston Martin # 98 irá alinhar na corrida, já que o britânico Andrew Watson irá substituir o canadiano na prova que ‘abre’ a temporada do Campeonato IMSA.

Assim, na corrida que se disputa nos próximos dias 25 e 26 de janeiro, Watson – que fez parte da ‘cantera’ de pilotos da McLaren nos GT em 2018 e 2019 – juntar-se-á a Lamy, Ross Gunn e Mathias Lauda no carro inscrito na categoria GT Daytona.

Para Lamy será um regresso às pistas depois de uma ausência de meio ano, depois de ter sido dispensado pela Aston Martin Racing, tal como Lauda, substituídos no Campeonato do Mundo de Resistência (WEC) por Darren Turner e Ross Gunn ao lado de Paul Dalla Lana.

O # 98 será um dos dois Vantage GT3 presentes nas 24 Horas de Daytona. O outro será o da Hart of Racing, tripulado por Alex Riberas, Roman de Angelis e Nicki Thiim.