Percalço de companheiro de equipa compromete prova de Pedro Lamy em Daytona

Pedro Lamy regressou às pistas nas 24 Horas de Daytona, onde o grande objetivo era um bom resultado na categoria GT Daytona.

Depois de na qualificação a equipa do Aston Martin Vantage # 98 – que o piloto português formou com Mattias Lauda, Ross Gunn e Andrew Watson – ter garantido o 12º lugar na grelha de partida da classe, o começo da corrida foi positivo.

Só que depois de ter ganho algumas posições, e já com a noite a ‘cair’ sobre a pista da Florida começaram os problemas, nomeadamente uma colisão com um adversário, sendo que o ‘golpe de misericórdia’ aconteceu quando Ross Gunn perdeu o controlo do carro branco e azul e embateu no muro das boxes.

“A prova estava a correr bem. O carro estava rápido e, apesar de termos arrancado do décimo segundo lugar, conseguimos recuperar muitas posições. Ainda sofremos um incidente com o Corvette #3 que nos fez perder algum tempo, mas o que ditou a desistência foi o embate no muro das boxes, deixando o carro muito danificado”, contou o Lamy.

O piloto de Torres Vedras teve grandes momentos de condução, com voltas muito rápidas – a melhor realizada pelo Aston Martin Vantage # 98 foi sua – mas as provas de automóveis têm coisas destas, pelo que se resigna com o sucedido: “São situações que acontecem nas corridas e, infelizmente, ainda não foi desta vez que conseguimos uma boa classificação em Daytona”.