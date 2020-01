Motores “Não saio satisfeito de Daytona” desabafa Filipe Albuquerque Por

Filipe Albuquerque não foi feliz nas 24 Horas de Daytona, depois de uma série de problemas terem afetado o Cadillac DPi # 31 da Whelen Engineering Racing (Action Express).

O piloto português, que fez equipa com Felipe Nasr, Pipo Derani e Mike Conway, terminou a prova inaugural do Campeonato IMSA Sportscar 2020 na sétima posição, depois de inicialmente ter estado na discussão da liderança da corrida.

Na qualificação a equipa tinha sido a melhor representante da Cadillac, e tudo apontava para que pudesse lutar pela vitória, mas quando a noite caiu sobre Daytona as coisas começaram a complicar-se para Albuquerque e para os seus companheiros.

Primeiro foi o autocolante do visor que ficou a tapar a entrada de ar do motor, depois foi um furo, e depois um ‘rapport’ da caixa de velocidades. Tudo a contribuir para que o Cadillac da Whelen se fosse atrasando, perdendo um total de 11 voltas para os líderes. Tudo junto anulou qualquer hipótese de poderem lutar pelos lugares da frente.

“Desde cedo que nos apercebemos que este ano, esta corrida, não era para nós. Tudo nos aconteceu: logo no início foi o autocolante do visor que ficou a tapar a entrada de ar do motor. Uma coisa que raramente acontece e que, nos últimos tempos, já me aconteceu duas vezes”, conta Filipe Albuquerque.

O piloto de Coimbra explica também: “Depois um furo, mais tarde, ficámos sem a segunda velocidade e para finalizar a caixa de velocidades cedeu. 11 voltas nas boxes para substituir a caixa e foi o fim. Daí para a frente foi levar o carro até à bandeira xadrez. Não havia nada que pudéssemos fazer”.

“Em 24 horas muita coisa muda, mas quando os percalços começam a acontecer, uns atrás dos outros, é uma missão quase impossível. Não saio satisfeito de Daytona, uma prova que gosto tanto, mas também não saio desmoralizado. Fizemos o que estava ao nosso alcance, a mecânica não esteve do nosso lado e temos de seguir em frente. Foi uma pena…”, acrescentaFilipe Albuquerque.