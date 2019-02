Motores Pedro Lamy a postos para Bathurst Por

Uma semana apenas após ter participado nas 24 Horas de Daytona, Pedro Lamy alinha nas 12 Horas de Bathurst.

Tal como sucedeu na primeira prova do Campeonato IMSA, o piloto português compete aos comandos do Ferrari 488 GT3 # 51 da equipa Spirit of Racing, fazendo tripla com Paul Dalla Lana e Mathias Lauda.

Lamy já conhece bem as características desta corrida australiana, e por isso sabe o que o espera no famoso e exigente circuito de Mount Panorama: “Gosto muito de correr em Bathurst, o circuito é espetacular e com características únicas. As equipas adversárias são muito fortes e, por isso, estamos a contar com mais uma prova muito disputada e com um ritmo muito intenso”.

As sessões de treinos livres e de qualificação estão agendadas para hoje e amanhã, respetivamente e corrida terá início no domingo, 3 de fevereiro, às 5h45m, hora australiana (18h45m de sábado em Portugal).