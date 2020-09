Desporto Pedro Guerra é “intelectualmente desonesto”, ataca Malheiro Por

Antigo diretor de Comunicação do Benfica lança ataque feroz a Pedro Guerra, considerando que o comentador é “intelectualmente desonesto” e “continua a envergonhar o universo benfiquista”. Em causa, um artigo onde o PAOK é desvalorizado.

Em causa está um artigo de opinião escrito por Pedro Guerra no jornal do clube encarnado, onde Pedro Guerra classificou o PAOK como equipa fraca e anteviu um passeio do Benfica rumo ao play-off da Champions.

“Quando saiu o nome do PAOK, comentei para os meus botões – coitados dos gregos”, escreveu Guerra, num artigo onde elogia Luís Filipe Vieira e a política desportiva do Benfica.

“Intelectualmente desonesto, puxa-saco, fanfarrão, continua a envergonhar o universo benfiquista nas múltiplas aparições na televisão do clube e nas edições do jornal”, criticou João Malheiro, um dia depois da derrota que atirou o Benfica para a Liga Europa.

O PAOK venceu por 2-1 e afastou os encarnados, que partiam como favoritos na terceira pré-eliminatória.

Os encarnados apresentam como projeto para a temporada a recuperação do prestígio europeu, mas o resultado de ontem deita por terra o sonho de brilhar na Champions.

“O presidente Luís Filipe Vieira sonha com a conquista da Liga dos Campeões. Os mais pessimistas dirão que é apenas um sonho”, escrevera Guerra, na antevisão da eliminatória com o PAOK.