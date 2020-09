Nas Notícias Vídeos educativos consciencializam população para o enfarte Por

A Associação Portuguesa de Intervenção Cardiovascular (APIC) vai lançar um conjunto de cinco vídeos para consciencializar a população para o enfarte agudo do miocárdio e disponibilizá-los às autarquias e unidades de saúde a nível nacional. A iniciativa surge no âmbito das comemorações do Dia Mundial do Coração, que se assinala a 29 de setembro.

“Com estes vídeos pretendemos transmitir mensagens sobre o enfarte, os seus sintomas e consequências, formas de prevenção e de tratamento. O objetivo é consciencializar a população em geral para a existência do enfarte; para a importância da adoção de estilos de vida saudáveis, enquanto forma de prevenção da doença; e explicar como se processa o tratamento, que é, atualmente, rápido e eficaz”, explica João Brum Silveira, presidente da APIC.

Os vídeos são subordinados às temáticas “O que é um enfarte agudo do miocárdio”, “Quais são os sintomas de enfarte”, “Qual é o tratamento do enfarte agudo do miocárdio”, “Como prevenir o enfarte agudo do miocárdio” e “O que fazer depois do enfarte do miocárdio”. Podem ser visualizados em

https://youtube.com/channel/UC6ETy4NcznUw75MmJnnD_ww

O enfarte agudo do miocárdio, ou ataque cardíaco, ocorre quando uma das artérias do coração fica obstruída, fazendo com que uma parte do músculo cardíaco fique em sofrimento por falta de oxigénio e nutrientes. Esta obstrução é habitualmente causada pela formação de um coágulo devido à rutura de uma placa de colesterol.

Os sintomas mais comuns são a dor no peito, por vezes com irradiação ao braço esquerdo, costas e pescoço, acompanhada de suores, náuseas, vómitos, falta de ar e ansiedade. Na presença destes sintomas é importante ligar imediatamente para o número de emergência médica – 112 e esperar pela ambulância, que estará equipada com aparelhos que registam e monitorizam a atividade do coração e permitem diagnosticar o enfarte.

Para evitar um enfarte é importante adotar estilos de vida saudáveis: não fumar; reduzir o colesterol; controlar a tensão arterial e a diabetes; fazer uma alimentação saudável; praticar exercício físico; vigiar o peso e evitar o stress.