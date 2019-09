Motores Pedro dias da Silva segundo em Idanha “sem fazer poupanças” Por

Pedro Dias da Silva e José Janela saíram da Baja TT de Idanha-a-Nova com um magnífico segundo lugar na competição de automóveis.

A dupla da Ford EXR 05 esteve sempre entre os mais rápidos nos dois dias do evento, chegando mesmo a passar pelo comando da corrida, somando a quarta prova consecutiva sem abandonar.

Mesmo assim o evento da Escuderia de Castelo Branco não foi fácil para Dias da Silva, que salientou as dificuldades que enfrentou no primeiro dia. Na segunda jornada “o dia foi bem mais calmo”.

“Ainda tivemos um ou outro momento de tensão, nomeadamente quando o ‘terra trip’ deixou de funcionar e, mais tarde, por termos ficado sem intercomunicadores. Tirando isso o carro esteve impecável, sem o mínimo problema”, salientou também o piloto de Tomar.

Pedro Dias da Silva admite que deu tudo o que tinha para dar na Beira Baixa: “Andámos o melhor que conseguimos, sem sequer fazer poupanças. Não conseguimos vencer, mas o segundo lugar é um excelente prémio para toda a equipa. Agora vamos para Portalegre com o objectivo de voltar a lutar pela vitória, ainda para mais numa prova que é muito do meu agrado”.

Com o segundo lugar em Idanha-a-Nova o piloto nabantino mantém o segundo lugar no campeonato de pilotos (com 65 pontos), sendo que José Janela ascende à liderança da tabela dedicada aos navegadores, mas o campeonato só será decidido na derradeira jornada do ano, a Baja TT 500 Portalegre, que terá lugar entre 24 e 26 de Outubro, com organização do Automóvel Clube de Portugal.