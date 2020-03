Motores Pedro Dias da Silva regressa com estreia de nova Ford Ranger Por

Pedro Dias da Silva estão de regresso ao Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno, este fim de semana na Baja TT ACP Santiago do Cacém/Grândola, estreando uma nova Ford Racnger EXR05 Proto.

O piloto de Tomar e o seu navegador de Famalicão preparam-se para defender o estatuto conseguido no ano passado, quando a equipa conseguiu a segunda posição na tabela classificativa final do campeonato.

A aposta agora é renovada por uma máquina do agrupamento T1, dotada igualmente de um motor diesel, preparada pela PRK Sport Rally Team com o qual promete lutar pelo título. “Quero lutar pelas vitórias em provas e pelo campeonato. Sabemos das dificuldades que vamos enfrentar e do nível em que se encontram os nossos rivais, mas também estamos seguros das nossas capacidades, e portanto preparamos-nos para ir à luta com um novo carro na Baja TT ACP”, assume Pedro Dias da Silva.

O piloto nabantino – vencedor de duas edições do Desafio Total Mazda no CPTT – nunca competiu nesta prova do ACP, tal como todos os seus adversários, pelo que isso também vai ser um desafio: “Trata-se de uma prova desconhecida para todos e portanto poderá nivelar melhor as equipas. Queremos ‘mostrar serviço’, depois dos percalços que nos afetaram em Beja. Cabe-nos dar o nosso melhor, confiando no carro e na equipa técnica que o suporta”.

Esta primeira edição da Baja TT ACP conta com um total de 379,76 quilómetros dos quais 242,12 Km de especiais, divididas por duas etapas a disputar no Sábado, 7 de Março, e Domingo, 8 de Março. A prova arranca com a partida simbólica que terá lugar em Santo André na noite de dia 6 (Sexta-feira).

No Sábado a etapa arranca pelas 8h55, sendo que as equipas terão pela frente um Prólogo de 4,4 km e dois Sectores Selectivos: Grândola (60,12 Km) e Melides (41,49 Km). A etapa de Domingo arranca pelas 10h30, tendo os responsáveis do ACP reservado para este derradeiro dia o maior dos sectores, Santiago/Santo André, com 136,11 Km. O final da Baja TT ACP está agendado para as 13h25.