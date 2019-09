Motores Pedro Carvalho e João Monteiro os mais fortes no Troféu Can-Am em Idanha Por

Pedro Carvalho, na classe Open, e João Monteiro, na Stock, foram os vencedores do Troféu Can-Am Maverick X3 na Baja TT de Idanha-a-Nova.

Na prova da Escuderia de Castelo Branco os Can-Am dominaram a competição SSV, sendo que na categoria principal Pedro Carvalho, que foi acompanhado por André Guerreiro, não teve vida fácil.

O vencedor teve de lutar ferozmente com Pedro Santinho Mendes, num duelo que acabou por ser decido por oito segundos, depois de um ‘forcing’ final do piloto de Abrantes. Mas questão do título só vai ser decidida em Portalegre.

“Foi uma belíssima prova de todo-o-terreno. Foi um resultado excelente entre tantos concorrentes, por isso vamos para Portalegre tentar dar o máximo”, declarou revelou o Pedro Carvalho. Em terceiro da classe Open ficou Vítor Santos, navegado por José Pereira. Luís Portela de Morais e Nelson Caxias foram os pilotos que completaram o Top cinco.

Na Classe Stock as duplas Luís Cunha/Flávio Neto e Marco Cardoso/Bruno Ferreira travaram animado duelo que terminou com uma diferença de escasso 22 segundos entre as duas equipas. A dupla Leonel Ferro/João Espadinha encerrou a classificação.

Nesta jornada beirã João Monteiro viu a revalidação do título absoluto ser inviabilizada, mas ao mesmo tempo sagrou-se desde já campeão na Classe Stock. No final o piloto estava naturalmente sarisfeito: “O objetivo principal para esta temporada era revalidar o título de Campeão e neste momento já não tenho essa hipótese. Mas, contas feitas sou vencedor do Troféu Stock”.

“Não foi um ano fácil porque tivemos alguns altos e baixos com o carro. Esta prova foi bastante difícil e dura, no entanto, consegui mostrar que um carro original consegue lutar com os mais preparados”, acrescentou João Monteiro, que vai já com menos pressão para a derradeira prova do troféu e do Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno, a Baja Portalegre 500, a disputar entre 24 e 26 de outubro.