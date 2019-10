Motores Pedro Dias da Silva abandona quase com a meta à vista Por

Depois de ter estado perto do top dez da competição de automóveis no primeiro dia, Pedro Dias da Silva foi obrigado a abandonar a 33ª Baja Portalegre 500 no último setor.

Foi um final prematuro para o piloto de Tomar e para o seu navegador, José Janela, que na Ford EXR 05 chegaram mesmo ao top dez na etapa de hoje, nesta que é a derradeira prova do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno.

E se na sexta-feira o problema tinha sido terem sido ‘travados’ por um concorrente mais lento, hoje o problema foi um problema mecânico provocado por um toque numa pedra. Um facto que Pedro Dias da Silva lamenta, pois estava a rodar em bom ritmo e sem o pó de concorrentes mais lentos.

“Batemos numa pedra e furámos. Depois de trocar a roda percebi que tínhamos ficado sem direção assistida e que era impossível continuar…”, contou o piloto de Tomar, que foi obrigado quando estavam cumpridos 40 quilómetros do último setor seletivo.

O dia já tinha começado com alguns problemas para o piloto da PRK Sport, já que no Sector Selectivo da manhã não evitou um toque num outro concorrente – no meio do pó – e que deixou a frente da Ford EXR 05 bastante danificada.