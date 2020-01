Motores Pedro Bianchi Prata ‘brilha’ no Dakar e é segundo nos SSV Por

Apesar da sua inexperiência a bordo de um Side by Side Vehicle (SSV), Pedro Bianchi Prata está a fazer uma boa estreia como navegador no Rali Dakar ao lado de Conrad Rautenbach, e hoje na segunda etapa da prova foi segundo na competição destes veículos.

O piloto do Zimbawe e o seu co-piloto português chegaram mesmo a liderar a etapa que ligou Al Wajh e Neom, estando nessa posição durante uma centena de quilómetros. Depois acabou por não resistir a um dos seus adversários e concluiu o dia no segundo posto.

“Foi um dia muito trabalhoso”, relatou Bianchi Prata no final, referindo ainda: “Deram-nos o ‘road-book’ 15 minutos antes de partirmos e foi o tempo que tive para o rever e acrescentar o que entendia ser mais necessário”.

O agora navegador do Marco de Canaveses explica que parte do resultado se deve ao desempenho do seu piloto e que o triunfo na etapa escapou por pouco: “O Conrad teve uma pilotagem magnífica. Muito rápida mas sem correr riscos. Depois do reabastecimento furamos. Um pequeno toque numa pedra tirou-nos o primeiro lugar. Foi um pouco inglório depois de tanto cuidado a evitar pedras”.

“A parte final foi bem mais confusa. Partimos no meio de carros e camiões e apanhamos as últimas motos, o que torna a navegação ainda mais complicada. Já mesmo no fim tive uma pequena falha que rapidamente corrigi, mas foi o suficiente para mais algum tempo perdido. Todavia o segundo lugar é excelente e vamos continuar a dar o nosso melhor”, acrescentou Pedro Bianchi Prata.