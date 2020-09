Motociclismo Pedro Bianchi Prata vence na Taça do Mundo Por

Piloto do Marco de Canaveses triunfou entre os veteranos

Pedro Bianchi Prata, conquistou na Baja TT do Pinhal, a vitória entre os veteranos na Taça do Mundo de Bajas, competição onde foi ainda o sétimo classificado absoluto.

A ronda beirã contou também para o Campeonato Europeu de Bajas onde o piloto do Marco de Canaveses foi 5º classificado.

Nesta jornada que marcou o regresso do Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno após uma paragem de seis meses no calendário desportivo motivada pela pandemia do covid 19, o Campeão Europeu de Bajas em 2016 esteve em excelente plano.

Foi aos comandos de uma Honda CRF 450 RX, que Pedro Bianchi Prata estreou na prova beirã que o piloto atacou os quase 300 km cronometrados, divididos por três especiais de um percurso variado e muito exigente.

“Esta foi uma baja a sério. Muitos quilómetros, apanhámos calor, chuva torrencial, pedra, piso escorregadio e também com muita tração. A escuderia de Castelo Branco está de parabéns. Penso que deve ter sido uma odisseia terem de adiar a prova para a realizar na semana seguinte”, disse Bianchi Prata.

“A minha performance teve altos e baixos. Houve momentos em que andei bem e outras em que andei menos bem, mas estou satisfeito com o resultado e o saldo é muito positivo”, acrescentou o piloto que ambiciona conquistar o título mundial.

Pedro Bianchi Prata prossegue a sua participação desportiva agora apenas no Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno com a 32ª edição da Baja TT Capital dos Vinhos de Portugal que vai disputar já no próximo fim de semana.

A prova contará com duas etapas, cada uma com dois setores seletivos, num total de cerca de 300 quilómetros disputados ao cronómetro.