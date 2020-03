Motociclismo Team Bianchi Prata em bom plano no Hispania Rally Por

O Team Bianchi Prata esteve em destaque no Hispania Rally, onde o seu ‘chefe-de-fila’ alcançou a sexta posição da classificação geral e a quinta entre os concorrentes da categoria M3.

Numa prova que se disputou na zona de Granada, e onde participaram quase centena de meia de pilotos, Pedro Bianchi brilhou, antes de regressar ao nosso país para obter um pódio na categoria de veteranos em Góis, na terceira prova do Campeonato Nacional de Enduro.

Qual homem dos sete instrumentos, o piloto de Marco de Canaveses comandou uma autêntica ‘orquestra’ no evento espanhol, no qual foram percorridos mais de 1500 quilómetros ao longo de cinco dias, e da qual faziam também parte Arcélio Couto e Francisco Espanha.

Tudo teria corrido na perfeição para Pedro Bianchi Prata se no evento não se tivesse perdido a vida do seu amigo, o piloto basco Alberto Martínez, antes do começo da terceira etapa, depois de chocar frontalmente contra um veículo que se encontrava parado num passeio.

“Participámos no Hispania Rally perto de Granada. Foi uma prova longa, que teve dias muito bonitos, mas que infelizmente também ficou marcado pela trágica morte de Alberto Martinez. Era uma pessoa especial que gostava de rally raid e que estava sempre pronto a ajudar os outros”, começou por contar o piloto marcoense.

Bianchi Prata continuou em prova, “embora um pouco desconcentrado, mas deu para fazer sexto da geral”. Daí ter ficado satisfeito com o resultado: “Tive algumas especiais em bom ritmo, a mota esteve sempre espetacular. Saímos de lá com o sentimento de missão cumprida. O Arcélio e o Francisco Espanha também estiveram bem. Fizeram boas especiais e divertiram-se”.

De facto a prestação da equipa foi muito boa, pois Arcélio Couto concluiu os cinco dias de competição no 14º posto da geral e em nono entre os M3. Já Francisco Espanha foi um dos pilotos a chegar em primeiro ao local do acidente que vitimou Alberto Martínez e que parou, juntamente com Arcélio Couto para prestar auxílio ao piloto basco.

Sobre o pódio que conquistou de seguida em Góis Pedro Bianchi Prata acrescenta sublinhou: “Vim direto para Góis e optei por fazer um dia cauteloso evitando cometer erros. Consegui um lugar no pódio. Tenho sempre feito quarto lugar nesta corrida e desta vez a ideia era arriscar um pouco mais e tentar chegar ao pódio”.