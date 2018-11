Motores Pedro Antunes com ambição à vitória no Algarve Por

Depois da vitória na Peugeot Rally Cup Ibérica no Rali da Catalunha, Pedro Antunes e Paulo Lopes cumprem a última ronda daquela competição no próximo fim de semana.

No Rali do Algarve, derradeira prova do Campeonato de Portugal de Ralis, o piloto de Torres Vedras vai em busca de novo sucesso no troféu promovido pela Peugeot Portugal e Espanha.

Pedro Antunes é um dos , quer a somar mais um êxito quer a sagrar-se campeão da Peugeot Rally Cup Ibérica, sendo que também tem uma ‘palavra a dizer’ no Campeonato de Portugal de Ralis 2 Rodas Motrizes e no European Rally Trophy ER3, no qual é ainda detentor dos títulos de 2017.

O piloto da PT Racing está bastante motivado para se impor em todas as frentes em terras algarvias: “O Rali Casinos do Algarve será uma prova difícil, devido às condições meteorológicas que estão previstas neste próximo fim-de-semana. Vamos centrados em lutar pela vitória entre os carros das duas rodas motrizes, mas o principal objetivo passa por terminar o rali sem problemas. Temos noção que será difícil vencer o troféu, mas vamos focados na nossa prova, no que temos para fazer e no final do rali logo fazemos as contas”.

O Rali Casinos do Algarve vai para a estrada na sexta-feira pelas 13h30 onde irão decorrer as primeiras quatro especiais de classificação. No sábado seguem-se mais seis especiais de classificação que completam os 485,78 kms de percurso total de prova e 157,68 de provas especiais de classificação! O pódio final será pelas 15h57 no Hotel Casinos do Algarve em Portimão.