Pedro Antunes integra FPAK Portugal Team no ‘Europeu’ de Ralis

Pedro Antunes e Paulo Lopes vão integrar o FPAK Portugal Team ERC no Campeonato da Europa de Ralis Nations Cup.

Esta participação é o resultado do desafio, aceite pela Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting, lançado pelo Eurosport, promotor da competição, que assim criou a formação que representará o país na Taça das Nações agora incluída no ERC.

Ex-campeões nacionais de duas rodas motrizes, Pedro Antunes e Paulo Lopes vão assim disputar as cinco provas que compõem o ERC Júnior tripulando um Peugeot 208 R2, com um programa que se iniciará já a 20 e 21 de março com o Rali dos Açores.

O projeto FPAK Portugal Team ERC tem como missão ajudar jovens pilotos a singrarem no desporto automóvel, e Pedro Antunes já deu provas da sua qualidade enquanto piloto, tendo agora a maior oportunidade da sua carreira.

“Este é apenas um pequeno passo. Daremos outros certamente”, refere Ni Amorim. O presidente da FPAK explica também: “Acreditamos no projeto e nas capacidades do Pedro Antunes para conseguir os melhores resultados possíveis além-fronteiras. Para além disso é uma iniciativa que terá o envolvimento do Eurosport Events, que criará todas as dinâmicas de promoção e divulgação”.