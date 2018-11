Desporto Bruno multado e suspenso pela FPF por ‘bocas’ dadas em março Por

Bruno de Carvalho encontra-se detido nas instalações da GNR de Alcochete, no âmbito do processo que investiga o ataque à Academia do Sporting, e ficou hoje saber que foi multado e suspenso pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF) por injúrias a António Salvador, líder do SC Braga, num caso que remonta a março deste ano.

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol decidiu punir o antigo presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, com pena de suspensão de 30 dias.

Além disso, o antigo dirigente foi ainda castigado com uma multa a rondar os quatro mil euros.

O caso, recorde-se, ocorreu por causa da transferência de Rodrigo Battaglia do Minho para Alvalade.

“És um labrego trolha e aldrabão! Já não te consigo aturar! Vai mandar no G15 e aproveita e vai… Idiota aldrabão… Adoras ser o presidente do Benfica B… Agora faz mais um comunicado…”, escreveu Bruno de Carvalho, a 27 de março de 2018, no Facebook.

A publicação não está disponível.