Motores Pedro Antunes aponta ao ‘Europeu’ de Ralis Por

Pedro Antunes vai optar este ano por uma temporada mais internacional, depois do título de duas rodas motrizes no Campeonato de Portugal e de ter competido na Peugeot Rally Cup Ibérica.

O piloto de Torres Vedras, que nos últimos anos tem competido aos comandos de um Peugeot 208 R2 quer subir um ‘degrau’ e alinhar no Campeonato da Europa de Ralis (ERC).

Não será ainda possível a Antunes alinhar com um R5, porque não tem orçamento para isso mas vai competir no ERC com um carro assistido pela The Facyory Racing, dando assim o ‘salto’ aproveitando a estrutura criada por Aloísio Monteiro, que vai repetir a sua participação europeia.

“Sentimos que estava na hora de dar o salto para uma competição mais competitiva. Depois de no ano passado termos participado na Peugeot Rally Cup Iberica, a única coisa que podíamos fazer, mediante o nosso orçamento, era dar o salto para o FIA ERC”, explica o piloto torreense na sua página oficial no facebook.

Pedro Antunes refere também que vai “continuar a evoluir nos ralis”, e a estratégia de custos reduzidos foi possível com a The Racing Factory foi “uma vez que sabia que o Aloísio Monteiro iria realizar o Europeu novamente. Tendo em conta que tínhamos de baixar os custos, fazia todo o sentido juntar-nos a esta jovem equipa que irá fazer a estreia no panorama internacional”.

De forma a preparar a temporada europeia da melhor forma, Pedro Antunes irá participar já na primeira prova do Campeonato de Portugal de Ralis, o Rali Serras de Fafe. “É uma prova que vai acima de tudo servir para nos prepararmos da melhor forma para o Rali dos Açores, sendo que vamos tentar lutar pela vitória já neste primeiro rali. Vou estar inserido no pelotão de pilotos que disputará a super competitiva Peugeot Rally Cup Iberica”, explicou o piloto que voltará a ser navegado por Paulo Lopes.

A época desportiva do piloto torrense contará com a presença em cinco eventos do Campeonato da Europa de Ralis (Rali dos Açores, Rali das Canárias, Rali da Polónia, Rali de Roma e Rali do Barum) e ainda participações em provas da Peugeot Rally Cup Ibérica. Um excelente aperitivo para a temporada desafiante que se avizinha.