Motores Pedro Almeida apresentou Skoda Fabia R5 em Famalicão Por

Pedro Almeida apresentou a ‘arma’ com que vai disputar o Campeonato de Portugal de Ralis; o Skoda Fabia R5.

O piloto de Famalicão, que contará com Nuno Almeida como navegador, revelaram a sua nova ‘montada’ num cenário simbólico da cidade, a Fundação Cupertino de Miranda, mostrando as cores que vai ostentar já no Rali Serras de Fafe, 22 e 23 de fevereiro.

Para Pedro de Almeida o objetivo “é evoluir” ao longo da temporada, sendo que com “um novo carro há alguma adaptação a fezer”, sendo sua convicção que pode “melhorar os resultados da primeira época”.

O piloto famalicense também quer promover e “alertar para causas” e a própria região, dando visibilidade a patrocinadores, sendo que para a nova temporada confia no “trabalho de preparação feito com a ARC Sport, que permite enfrentar o campeonato com a expetativa de realizar uma época competitiva”.