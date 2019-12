Motores Filipe Nogueira faz balanço positivo de uma época que lhe deu o título RC4 Por

Depois de ter conquistado o título nacional RC4, Filipe Nogueira já está focado na próxima temporada no Campeonato de Portugal de Ralis (CPR) de duas rodas motrizes.

Mais experiente depois de ter apostado num novo carro, o Peugeot 208 R2, o piloto de Baião quer continuar a ‘curva de aprendizagem’ realizada esta temporada.

Fotos: Zoom Motorsport

Ao longo deste ano a subida de Filipe Nogueira ao pódio sucedeu várias vezes e foi resultado da consistência que adquiriu. “A participação no CPR de 2019 foi muito positiva. Tivemos uma evolução constante, o que nos permitiu ser mais competitivos de prova para prova, e com a ambição de poder sonhar com algo mais”, começa por dizer em jeito de balanço.

O piloto duriense está satisfeito com o que conseguiu e com a forma como concretizou o projeto que montou para o campeonato: “Concluído o ano conseguimos conquistar o título na categoria RC4. Mas o mais importante foi ter feito um trabalho positivo na comunicação com os nossos parceiros, que são uma peça fundamental para permitir colocar o nosso projeto na estrada”.

“Fica um agradecimento à CRN Competition e à TRS, pelo profissionalismo e a oportunidade de poder conduzir um carro competitivo e sempre em perfeitas condições em todas as provas. Uma palavra de gratidão também para o João Vieira e ao Paulo Silva, que este ano partilharam a ‘bacquet’ do lado direito, desempenhando um papelo fundamental no desempenho do piloto”, faz questão de salientar Filipe Nogueira.

O piloto de Baião está já a trabalhar para 2020, de modo a poder manter ‘de pé’ o projeto, que passa por regressar ao escalão máximo dos ralis, com um novo carro e com novos objetivos no horizonte.