Motores Pedro Almeida com Hugo Magalhães no Campeonato de Portugal de Ralis Por

Pedro Almeida vai disputar o Campeonato de Portugal de Ralis de 2020 aos comandos de um Peugeot 208 R2, tendo como co-piloto o experiente Hugo Magalhães.

Um novo projeto para o jovem piloto famalicense de 22 anos, que reverte da categoria principal (R5) para disputar a competição de duas rodas motrizes, sendo que prevê disputar também provas fora do país, num ‘calendário alargado’.

Dando “as boas-vindas” a Hugo Magalhães, “que desde a primeira hora se mostrou entusiasmado com o projeto, e por acreditar num jovem piloto”, Pedro Almeida admite que esta “é uma mudança radical”, pois deixa o Skoda Fabia R5.

“Foi uma decisão muito ponderada acreditamos que é mais um passo firma na consolidação e aprendizagem que quero construir. A escolha do Hugo tem muito a ver com o que quero fazer, não só este ano mas também no que projeto para o futuro”, prossegue o jovem piloto.

Para este ano Pedro Almeida vai apostar em duas frentes: “Esta época vamos apostar na realização de um conjunto de ralis fora de Portugal, quer na Copa Ibérica Peugeot 208l, mas também no ERC, e o Hugo, pela experiência e por tudo o que nos pode trazer, acabou por ser a escolha natural para as nossas ambições”.

Assim a dupla vai estar à partida em Fafe para a primeira prova do calendário nacional já com o novo carro, sendo que as provas em Portugal – CPR2 e CPR Junior – são parte integrante do calendário de 16 prova que tem programadas.

“Queremos somar quilómetros, testar limites e novas experiências, que no futuro nos vão dar consistência, por isso esta nossa aposta num calendário alargado e internacional”, acrescenta Pedro Almeida.