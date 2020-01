Motores Paulo Fiúza saboreia triunfo de Stéphane Peterhansel na quarta etapa Sainz do Rali Dakar Por

Ao quarto dia de prova Paulo Fiúza venceu uma etapa na competição de automóveis do 42º Rali Dakar.

No banco da direita do Buggy Mini de Stéphane Peterhansel o navegador português esteve muito bem, permitindo ao 13 vezes vencedor da prova ‘rainha’ do todo-o-terreno impor-se nos 453 quilómetros da especial que integrava a tirada que ligou hoje Neom a Al-`Ula.

Peterhansel gastou menos 2m26s do que o vencedor do ‘Dakar’ do ano passado, Nasser Al-Attiyah, da Toyota, enquanto Carlos Sainz, no segundo Buggy Mini, foi terceiro, a 7m18s do seu companheiro de equipa. O espanhol da X-Raid continua a liderar a classificação geral dos automóveis, com três minutos de vantagem sobre Al-Attiyah.

Com o êxito de hoje Paulo Fiúza e Stéphane Peterhansel subiram à terceira posição da ‘geral’, numa etapa onde Filipe Palmeiro foi 18º, ao lado do piloto lituano Benediktas Vanagas.

Já Orlando Terranova desceu de segundo para quinto da classificação geral dos automóveis, depois de na tirada de hoje ter perdido 22m22s para o vencedor seguindo agora a mais de 23 minutos de Peterhansel na ‘geral’, enquanto Fernando Alonso rubricou o 13 º tempo na especial.

Classificação após a 4ª etapa

1º Carlos Sainz/Lucas Cruz (Buggy Mini) 15h12m12s

2º Nasser Al-Attiyah/Matthieu Baumel (Toyota) + 3m03s

3º Stephane Peterhansel/Paulo Fiúza (Buggy Mini) + 11m42s

4º Yazeed Al-Rajhi/Konstantin Zhiltsov (Toyota) + 23m10s

5º Orlando Terranova/Bernardo Graue (Mini) + 23m13s

6º Mathieu Serradori/Fabien Lurquin (Century) + 26m55s

7º Giniel de Villiers/Alex Haro (Toyota) + 34m10s

8º Bernhard Ten Brinke/Tom Colsoul (Toyota) + 44m40s

9º Martin Prokop/Viktor Chitka (Ford) + 1h09m41s

10º Yasir Seaidan/Kuzmich Alexy (Mini + 1h30m25s