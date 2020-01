Desporto Elías Pereyra oficializado no Benfica Por

O futebolista argentino Elías Pereyra, de 20 anos, assinou hoje contrato com o Benfica, com o clube da Luz a informar que o defesa esquerdo chega por empréstimo do San Lorenzo.

“Elías Pereyra chega por empréstimo (com opção de compra no final da presente época desportiva), proveniente do CA San Lorenzo de Almagro, onde fez o percurso de formação”, refere o Benfica na sua página oficial na Internet.

Os ‘encarnados’ assinalam ainda que Pereira, que se estreou aos 19 anos na primeira divisão argentina, é internacional jovem pela Argentina e foi vice-campeão sul-americano, na competição disputada no último ano, no Chile.

O lateral deverá ser integrado na equipa B dos ‘encarnados’, à semelhança do central Morato, que chegou em setembro de 2019, proveniente do São Paulo.