Motociclismo Paulo Alberto mais forte em Fernão Joanes Por

Paulo Alberto somou a sua terceira vitória consecutiva no Campeonato Nacional de Motocross (MX) no Crossódromo das Lages, em Fernão Joanes, nas proximidades da cidade da Guarda.

Na pista localizada junto à Serra da Estrela Alberto repetiu os êxitos conseguidos em Casais de São Quintino e em Lousada, e dessa forma mostrou que se não fosse a sua ausência forçada nas três primeiras jornadas do campeonato poderia estar no topo da classificação.

Paulo Alberto liderou a totalidade das voltas realizadas na final Elite (17), onde se impôs com 11 segundos de vantagem sobre Diogo Graça, enquanto Sandro Peixe foi terceiro a uma dezena de segundos do segundo classificado.

No quarto posto terminou Alex Monteiro, que ascendeu à posição na segunda volta, enquanto Luís Outeiro foi quinto, posto que conseguiu na quarta volta.

Depois desta jornada, Sandro Peixe vai para a próxima prova da temporada, em Carrazeda de Ansiães, na frente do campeonato, com 19 pontos de vantagem sobre Diogo Graça, que possui uma margem de dez pontos para Luís Outeiro. Mas apenas dois pontos separam Renato Silva do terceiro lugar do campeonato.

À imagem do que sucedeu na prova de Elite, Paulo Alberto levou a melhor nas duas ‘mangas’ de MX1, batendo em ambas Sandro Peixe e Sérgio Cano. Na primeira corrida a ordem manteve-se inalterada, mas derradeira Peixe e Cano lutaram pelo segundo posto na fase inicial do confronto, ficando tudo decidido na quarta volta, com Sandro Peixe a segurar a posição intermédia do pódio.

Em MX2 Diogo Graça foi o vencedor de ambas as corridas, mas nem por isso teve vida fácil a caminho da vitória final. Depois de ser apenas 14º na primeira volta, iniciou uma recuperação que o levou à liderança em 11 voltas, depois de deixar Alex Montero para trás. Montero iria contentar-se com o segundo posto, à frente de Luís Outeiro, que entretanto ultrapassara Renato Silva, o primeiro líder da corrida.

No segundo confronto Silva voltou a ser o melhor no arranque, mas de novo Diogo Graça lançou a sua ofensiva e na segunda volta já estava no comando, que não mais largou até final. Luís Outeiro conseguiria a segunda posição, depois de também ele relegar Renato Silva para o terceiro posto.

Ruben Ferreira impôs entre as motos a dois tempos, Luís Outeiro foi o melhor dos Juniores. Dois pilotos que se podem sagrar campeões das respetivas categorias em Carrazeda de Ansiães, a 16 de junho.