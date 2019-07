Motociclismo Paulo Alberto vence no regresso a Vila Boa de Quires Por

Após uma ausência de oito anos o Campeonato Nacional de Supercross regresso a Vila Boa de Quires, com a pista da Aldeia Rotativa a receber a ‘caravana’ da competição no típico traçado marcoense.

Se Hugo Basaúla e Diogo Graça tinham sido os protagonistas da primeira prova da época no Ribatejo, em Vila Boa de Quires o homem que dominou a noite de sábado foi Paulo Alberto. Um regresso que foi acompanhado pelo britânico Adam Chatfield, que vem fazendo algumas provas em solo nacional.

Perante um público entusiasta Basaúla foi o melhor na ‘Flying Lap’, o que só aumentou a expetativa para as duas finais da Elite, mas nos 570 metros da pista da Aldeia Rotativa a primazia seria mesmo de Paulo Alberto.

O regressado piloto liderou a totalidade das 18 voltas que compunham a primeira corrida, batendo por pouco mais de três segundos Hugo Basaúla, terminando Diogo Graça na terceira posição, a pouco mais de cinco segundos, com Sandro Peixe a ser quarto.

No segundo confronto houve novidades, apesar de ter sido de novo Paulo Alberto a vencer. É que Basaúla comandou na primeira volta mas na segunda volta sofreu uma queda e foi obrigado a abandonar. A partir daí Alberto assumiu o comando e não mais o largou.

Atrás do piloto de Leiria terminou Diogo Graça, que ascendeu ao segundo posto depois de deixar para trás Adam Chatfield, que terminou a menos de cinco segundos do vencedor. Daniel Pinto e o espanhol Zurco Ormeno completaram o top cinco.

Com este resultado Graça subiu ao primeiro posto do campeonato, com oito pontos de vantagem sobre Basaúla, enquanto Sandro Peixe segue na terceira posição, antes da época prosseguir no próximo fim de semana (3 de agosto) na Poutena.

De referir que Paulo Alberto venceu a categoria SX1 em Vila Boa de Quires e Diogo Graça a SX2, numa etapa onde mais uma vez estiveram em pista os Iniciados, entre os quais se impôs Sandro Lobo, diante de Afonso Gomes e Tomás Alves.

Nos Infantis B o vencedor foi Tomás Santos, que bateu Fran Fernandez e Vasco Salgado, enquanto nos Infantis B o triunfo foi para Leonardo Gaio, na frente de Guilherme Gomes e Inês Mandanços.