Motociclismo Paulo Alberto à conquista do título de Supercross em Fafe Por

A quarta ronda do Campeonato Nacional de Supercross (SX), que teve lugar na pista de de Arões, em Fafe, foi palco de mais uma exibição de grande nível de Paulo Alberto.

Numa noite intensa, ficou claro que o ainda campeão Hugo Basaúla não estava em condições físicas para enfrentar a pista devido a uma lesão, que o impediu de se manter na luta pelo cetro de 2019.

A pista de Arões recebeu o campeonato de Supercross, onde Paulo Alberto somou o seu terceiro consecutivo da época, continuando a perseguir o título. Foi o mais rápido na ‘Flying Lap’, ao bater Adam Chatfield e Sandro Peixe, mas depois o melhor na fase inicial da primeira final da noite foi Sandro Peixe.

Na quarta volta Paulo Alberto assumiu o comando do pelotão e liderou a restante prova de 19 voltas ao traçado minhoto de 600 metros, mesmo depois de ter visto o motor da sua moto ‘calar-se’ a duas voltas do final da corrida. Sandro Peixe conseguiu recuperar parte da diferença para o primeiro mas foi segundo sobre a meta.

Diogo Graça foi terceiro, depois de levar a melhor sobre Adam Chatfield a suas voltas do fim. Renato Silva completou o lote dos cinco primeiros, os únicos a terminarem na volta do vencedor.

Na segunda corrida da noite a classificação foi uma repetição da primeira, sendo que desta vez Paulo Alberto demorou mais tempo a chegar ao comando, ao qual ascendeu na oitava volta, superiorizando-se a Sandro Peixe, novamente segundo. Diogo Graça voltou a bater Adam Chatfield, que retirou do pódio a cinco voltas do final, cabendo a Ricardo Freira a quinta posição.

Com este êxito Paulo Alberto aproximou-se mais do topo da classificação do campeonato, que será decidido no próximo sábado, na derradeira ronda do ano a realizar em Lustosa/Lousada.

A noite de Fafe consagrou já Diogo Graça como campeão nacional SX2 2019, sendo que o piloto está invicto desde o começo da época e pode assim discutir a classificação Elite no derradeiro confronto da temporada.

Nos Iniciados Sandro Lobo, Afonso Gomes e Tomás Alves foram os três ocupantes do pódio, depois de terminaram pela mesma ordem as duas corridas realizados, sendo que Lobo imita Diogo Graça e continua invicto esta temporada.

Tomás Santos, Fran Fernandez e Vasco Salgado foram os três primeiros em Infantis B, com Santos a permanecer invicto na categoria, enquanto nos Infantis A Leonardo Gaio segue o mesmo ‘guião’, batendo em Fafe Guilherme Gomes e Inês Mandanços.