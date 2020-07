Nas Notícias Parlamento aprova por unanimidade prémio para profissionais de saúde Por

A proposta prevê também um aumento de dias de férias para os profissionais que lutaram contra a covid-19

Esta quarta-feira, os deputados aprovaram, por unanimidade, uma proposta do PSD que atribui um prémio de desempenho equivalente de 50% aos profissionais do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

Segundo a proposta, o prémio de desempenho será pago de uma vez a todos os profissionais que exercerem funções diretamente relacionadas com a covid-19.

“Durante o ano de 2020, o Governo atribui a todos os profissionais do SNS que, na vigência do estado de emergência e suas renovações, exercessem funções em regime de trabalho subordinado no SNS e tenham praticado, nesse período, de forma continuada e relevante, atos diretamente relacionados com a pessoa de suspeitos e de doentes infetados por covid-19, um prémio de desempenho, pago uma única vez, correspondente ao valor equivalente a 50% da remuneração base mensal do trabalhador ao qual seja atribuído”, pode ler-se na proposta.

Para além disso, foi aprovado um aumento dos dias de férias para os profissionais do SNS.

A proposta em questão foi aprovada por todos os deputados presentes na Assembleia da República, não havendo registo de votos contra ou abstenções.

Na passada terça-feira, o PS, com o apoio do PSP e CDS-PP, chumbou as quatro propostas do BE e PCP que defendiam um suplemento remuneratório para os profissionais de saúde que se encontram na linha da frente contra a covid-19.