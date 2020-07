Desporto Pinto da Costa afirma que Bruno Lage foi “destratado na própria casa” e destaca postura de Conceição Por

Presidente do FC Porto considera que “não é aceitável que profissionais sérios sejam usados como bodes expiatórios”

Em conferência de imprensa de antevisão ao encontro com o Paços de Ferreira, Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, defendeu Bruno Lage – na altura técnico do Benfica – e afirmou que não estava a gostar como o seu colega de profissão “estava a ser discutido em praça pública”.

Pinto da Costa, presidente do clube portista, comentou o sucedido e garante que o ex-treinador do Benfica “destratado na própria casa” e destaca a postura de Conceição durante esse episódio.

“O Sérgio é, acima de tudo, um grande ser humano. E voltou a demonstrá-lo recentemente, quando expressou em público a indignação que sentia pela forma como foi destratado na própria casa um colega de profissão, mesmo sendo um rival com o qual estava a disputar duas competições”, referiu Pinto da Costa, na mais recente edição da revista Dragões.

Conhecedor da realidade do futebol, o presidente do FC Porto considera “normal” que as duas partes sigam “caminhos diferentes”, numa alusão à saída de Bruno Lage, mas que “não é aceitável” que os profissionais sejam usados como “bodes expiratórios”.

Ao mesmo tempo, Pinto da Costa indica que a decisão tomada por Luís Filipe Vieira foi de alguém que “se precisa de salvar”.

“Não é aceitável que profissionais sérios sejam usados como bodes expiatórios de quem precisa de se salvar e coloca sempre os interesses pessoais à frente dos interesses coletivos”, salientou.

Em relação a Sérgio Conceição, Pinto da Costa relembra que conhece o técnico portista há mais de 30 anos e que ele é fulcral para a concretização dos objetivos do emblema azul e branco, elogiando o profissionalismo do treinador.

“É um profissional de excelência, que tem como uma das principais qualidades a enorme exigência que coloca em tudo o que faz. Exige muito dos outros, mas ainda exige mais dele próprio. E é assim como treinador, tal como foi enquanto jogador”, comentou.

Com cinco jornadas para o fim do campeonato, o FC Porto encontra-se com seis pontos de vantagem sobre o Benfica.