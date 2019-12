Nas Notícias Para Nuno Melo, Greta é “uma adolescente chorosa” que “navega com estilo” Por

Uma publicação controversa do eurodeputado do CDS-PP, dirigida a Greta Thunberg, a quem chama de “adolescente chorosa”, que “navega mundo fora com estilo”. Nuno Melo sugere que a sueca deveria estar na escola.

Nuno Melo recorreu às redes sociais para criticar a jovem ativista Greta Thunberg, que passou por Portugal, de barco, na sua viagem rumo a Madrid, Espanha, onde decorre a Cimeira do Clima.

Citando a célebre frase da adolescente sueca – “Como se atreveram. Vocês roubaram os meus sonhos” –, o eurodeputado sugere que Greta deveria estar na escola, em vez de “navegar com estilo”.

“’How dare You. You have stolen my dreams …’. Já de seguida, muitos deputados de pé, deslumbrados, aplaudindo a adolescente chorosa que os acusa de roubarem os sonhos e impedirem de ir à escola, enquanto navega mundo fora com estilo…”, ironizou, nas redes sociais.

João Almeida, igualmente do CDS, também criticou o que apelida de “circo montado” à volta ativista, mediatismo que, na sua opinião, representa “um triste espetáculo”.

“O circo montado à volta de Greta e a cedência de muitos políticos a esse triste espectáculo mostra superficialidade dos tempos que vivemos. Um ícone, meia dúzia de palavras de ordem, e tudo fica mais ou menos na mesma. É preciso fazer política a sério”, escreveu.

