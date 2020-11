Nas Notícias Orçamento aprovado apenas com votos favoráveis do PS Por

Orçamento do Estado para 2021 foi aprovado nesta quinta-feira, numa votação sem surpresas. Só o PS votou a favor, PSD, BE, CDS, Iniciativa Liberal e Chega ‘chumbaram’ a proposta, mas PCP, PEV, PAN e das duas deputadas não inscritas abstiveram-se, o que viabilizou o documento.

Sem surpresas, o Orçamento do Estado para 2021 foi aprovado, na Assembleia da República, nesta quinta-feira, com os votos favoráveis do PS e com a abstenção do PCP, PEV, PAN e das duas deputadas não inscritas.

Os deputados do PSD, Bloco de Esquerda, CDS, Iniciativa Liberal e Chega votaram contra.

Momentos antes, e com a mesma votação, tinha sido aprovada a Lei das Grandes Opções para 2021-2023.