'Pai Natal' aprende linguagem gestual para comunicar com crianças surdas

Um homem que vive na cidade de São José dos Campos, em São Paulo, trabalha há 13 anos como Pai Natal num centro comercial. Decidiu aprender linguagem gestual para conseguir comunicar com crianças surdas.

José Mário Graciano tem 69 anos, 13 deles como ‘Pai Natal’ num centro comercial da cidade brasileira de São José dos Campos, em São Paulo.

À preocupação de saber qual o brinquedo da moda para satisfazer as crianças, José Mário decidiu, há cerca de quatro anos, começar a aprender a linguagem gestual tradicional do Brasil, depois de um episódio com duas crianças.

“Chegaram duas gémeas para falar comigo. Elas sorriam e eu sorri de volta. Aí, o pai fez um gesto explicando que era surdas. Eu fiz um movimento com o braço a cruzar o peito, que significa abraço, mas foi instintivo, nem sabia que significava alguma coisa na língua gestual. No ano seguinte fui fazer um curso”, conta.

Em declarações reproduzidas pelo G1, o ‘Pai Natal’ de São José dos Campos explica que a aprendizagem já lhe permitiu decifrar o pedido especial de uma criança surda.

José Mário foi criado sem pais e hoje, casado há 47 anos e com duas filhas e três netos, conta que a sua experiência de vida o ajudou a tornar um ‘Pai Natal’.

“Eu sempre me preocupei em cuidar das pessoas”, afirmou.