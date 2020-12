Desporto “Otávio tem a mística Porto, é raçudo e dá tudo. Será uma grande perda” Por

Pedra essencial no onze de Sérgio Conceição, Otávio termina contrato no final da época. “É um jogador que tem um pouco da mística Porto, é raçudo, dá tudo, é um bom profissional”, defende Ricardo Nunes.

Com sete épocas de dragão ao peito no FC Porto, ainda que com uma passagem por empréstimo pelo Vitória de Guimarães, Otávio é uma das referências do atual emblema da Invicta, mas está em final de contrato.

Numa altura em que a SAD portista tem vindo a renovar com alguns jogadores cujo vínculo está a expirar, Ricardo Nunes, ex-jogador dos dragões, acredita que Pinto da Costa esteja empenhado em renovar com Otávio, jogador com o qual partilhou balneário no clube portista.

“O Otávio foi crescendo com o tempo, é um jogador completo e tem outro traquejo e importância no plantel. É normal o FC Porto querer renovar com ele”, admitiu Ricardo Nunes, atualmente ao serviço do Varzim.

O ex-guarda-redes do FC Porto nota que o médio tem vindo a ganhar preponderância com Sérgio Conceição e destaca que o brasileiro é importante não apenas dentro de campo mas também fora dele.

“É um jogador influente no FC Porto não só a nível do jogo mas no balneário. Na minha opinião, é um jogador que tem um pouco da mística Porto, é raçudo, dá tudo, é um bom profissional”, analisou o ex-guardião dos azuis e brancos.

Com Otávio em final de contrato, Ricardo Nunes acredita que se poderá chegar a um entendimento mas, se tal não ocorrer, o guarda-redes considera que a SAD terá outras opções em carteira.

“Haverá de encontrar outra solução, mas logicamente será uma perda grande”, admite Ricardo Nunes, em entrevista à Antena 1, sobre um tema que também foi colocado em jeito de questão a Sérgio Conceição, na conferência de imprensa.

“Para mim é indiferente treinar um jogador que está a quatro meses de findar contrato ou ainda faltar quatro anos. Eu estou aqui para orientar jogadores, essas decisões passam pela direção, agora claro que tenho a minha opinião”, disse Conceição.