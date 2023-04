Mundo Os coelhos e ovos são símbolos da Páscoa porquê? Por

Entenda o porquê de ovos e coelhos serem os símbolos da Páscoa

À época pascal é comum associarem-se ovos e coelhos como sendo símbolos desse período. Mas, afinal porquê que os coelhos e os ovos são símbolos da Páscoa?

A Páscoa é o momento mais importante para os cristãos, pois acreditam que Jesus de Nazaré ressuscitou dos mortos, depois de ser crucificado, e saiu do sepulcro onde o seu corpo tinha sido deixado. Mas de onde vem esta tradição de associar os ovos e o coelho à Páscoa? Existe alguma relação? Como se explica esta tradição?

Dos tempos antigos vem uma versão que diz que foi um coelho o primeiro animal a constatar que Jesus de Nazaré ressuscitou. No entanto, já desde o Egito antigo que se encarava o coelho como sendo símbolo de fertilidade, já que podem gerar novas ninhadas por ano.

Os coelhos são dos primeiros animais a sair da toca após o inverno

Também pelo facto de ser um dos primeiros animais a sair da toca com a chegada da primavera, o coelho passou a ser associado à Páscoa.

Já a questão do ovo tem que ver com o facto de o ovo ser símbolo de uma nova vida que surge, de um renascimento. E o nascer para a vida é a grande mensagem que, desde a Antiguidade, alguns povos acreditam. Outros entendem que os ovos, tal como a saída do coelho da toca, marcavam o fim do inverno.

O povo Hindu, desde há muitos anos atrás, acreditava que o princípio do mundo foi num ovo, enquanto que a mitologia egípcia diz que a ave fénix renasceu das cinzas através de um ovo deixado por ela mesmo.

No fundo, muitas lendas e curiosidades acabam por surgir um pouco por todo o mundo que relacionam os ovos e os coelhos à Páscoa.

Os alemães e a lenda dos ovos escondidos pelo coelho

Uma delas fala da influência alemã na tradição, destacando-se que na cultura germânica era já no tempo antigo comum, sob a lenda de Osterhase, apreciar uma lebre que carregava ovos enfeitados para dar às crianças, que tinham de procurar os ovos. Os que fossem encontrados, ficavam para o descobridor.

A lenda foi levada para outras paragens do mundo, nomeadamente os Estados Unidos, no século XVIII e por lá também se popularizou.

Em muitas sociedades, os ovos até eram decorados e, depois de enfeitados, eram distribuídos como presentes, sobretudo para os mais pequenos.

Para a Igreja Católica nem coelho nem ovos. Sabe qual é o símbolo da Páscoa?

Curiosamente, para os fiéis da igreja Católica, o símbolo da Páscoa não são os ovos nem o coelho oficialmente.

O representante da simbologia e da fé cristã é o círio pascal. A vela branca grande simboliza a ressurreição de Jesus.

No círio pascal ficam sempre inscritas duas letras do alfabeto grego: alfa e ômega. Esta representam a primeira e última letra que querem dizer que Jesus é o princípio e o fim para os cristãos. É do círio que chega a luz de cristo.