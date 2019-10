Motores Open de Velocidade decide-se em Portimão Por

É no Autódromo Internacional do Algarve (AIA) que no próximo fim de semana se decide o Campeonato Opel de Portugal de Velocidade.

A competição promovida pela Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK) e a Associação Nacional de Pilotos (ANPAC) é uma das integradas no programa da derradeira prova do European Le Mans Series que se disputa na pista de Portimão.

O traçado algarvio recebe a quarta prova do Open de Velocidade, que também já passou pelo Estoril, Vila Real e Braga, e que foi pensado para revitalizar a Velocidade nacional e parece ter agradado aos seus intervenientes diretos.

Assim o AIA vai receber a decisão dos títulos das respetivas categorias do Open, onde, recorde-se, não há um campeão absoluto, sendo que esta prova tem o aliciante de atribuir uma majoração no número de pontos (multiplica por 1,5 o número de pontos obtidos na prova), o que promete aumentar ainda mais a competitividade.

Adicionalmente, a grelha do Open também receberá viaturas provenientes dos campeonatos GT4 South European e TCR Ibérico, o que configura um excelente espetáculo em pista.

Paulo Alves, da ANPAC, fez saber que “através do apoio da Yokohama, decidimos premiar os concorrentes que acreditaram no Open, principalmente os que estão connosco desde o primeiro momento”.

Também Nuno Batista, um dos pilotos da competição, elogia o campeonato: “Penso que a FPAK e a ANPAC estão de parabéns pelo primeiro ano do Open, foi um ‘ano 0’ que pode lançar uma nova era na Velocidade”.

“Tomei a iniciativa de enviar para a FPAK, com o conhecimento da ANPAC, um conjunto de sugestões para o campeonato do próximo do ano, sempre com uma postura construtiva e de alguém que quer efetivamente que o Open cresça”, confidenciou ainda o piloto portuense.

Como é habitual, o programa do Open de Velocidade no AIA terá duas corridas de Sprint, com 25 minutos de duração (uma no sábado e outra no domingo), e uma corrida em formato de Endurance, com 50 minutos, no domingo (horário em anexo).