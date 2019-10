Motores Nuno Batista garante título no Open Por

Nuno Batista concluiu a temporada no Campeonato Open de Portugal de Velocidade garantindo o título G2 na derradeira jornada da competição, que teve como ‘palco’ o Autódromo Internacional do Algarve.

Aos comandos do Porsche 911 GT3 Cup da G2B Motorsport o piloto do Porto esteve em destaque nas três corridas do fim de semana, em que se impôs na classe destinada aos carros de GT.

Nuno Batista alcançou os objetivos a que se propunha, numa jornada que foi de festa do automobilismo português de velocidade. Foram dois triunfos e um segundo lugar que no final justificaram o cetro conquistado.

“Como é evidente estou muito satisfeito com o que conseguimos aqui e sobretudo com o título que conquistamos no final do primeiro ano deste Open. Esta jornada afigurava-se difícil, com adversários de grande valia e isso concretizou-se em pista, onde as lutas foram intensas”, considerou o piloto portuense.

A satisfação de Nuno Batista residente no facto de ter alcançado o título, que “era o principal objetivo” e por isso sente que cumpriu integralmente o que, juntamente com a G2B Motorsport, tinha “delineado no início do ano”.

“Espero agora que esta disciplina evolua para 2020, de forma a que a competitividade em pista seja ainda maior. Pela minha parte espero estar à partida para a nova época com um projeto igualmente vencedor”, expressou o piloto do Porto, que agradece à sua equipa, pelo “contributo e profissionalismo exemplar ao longo da época. No final de um primeiro ano muito exigente”.