Motores Nuno Batista quer terminar em grande a temporada Por

Nuno Batista tem sido um dos animadores da temporada no Campeonato Open de Portugal de Velocidade, e quer ‘fechar com chave de outro’ a temporada este fim de semana no Autódromo Internacional do Algarve.

O piloto do Porto lidera destacado a categoria C2, e quer manter confirmar esse estatuto com um bom resultado numa jornada que integra o programa do European Le Mans Series e das GT4 South European Series no AIA.

Aos comandos do Porsche 911 GT3 preparado e asstistido pela G2B Motorsport, Nuno Batista está ciente do desafio que tem pela frente: “Vai ser uma prova muito difícil, onde vou dar o máximo para lutar pelo lugar mais alto do pódio e chegar ao título. Para esta jornada a oposição vai estar muito forte e o meu carro será talvez o menos competitivo dos quatro que a meu ver, vão lutar pelo triunfo nas três corridas agendadas”.

“Seja como for, vou para Portimão sem pressão, tendo mais a ganhar do que a perder. Como é meu hábito, vou andar nos limites para cumprir objectivos e se tiver oportunidade de chegar ao triunfo não a vou desperdiçar”, assevera o piloto portuense.

A concluir, Nuno Batista reafirma a sua confiança para o fim de semana: “Sabemos que temos os nossos argumentos e vamos tentar que estes se superiorizem aos dos adversários, para completar a primeira época deste campeonato da melhor foma possível. Por seu turno a G2B Motorsport está cada vez mais forte e mais competitiva e isso traz uma confiança acrescida para este último desafio do ano”.