Motores Francisco Mora brilha no final do Open de Velocidade Por

O Campeonato Open de Portugal de Velocidade encerrou no Autódromo Internacional do Algarve com duas corridas de formato diferente mas com um vencedor comum: Francisco Mora.

No primeiro confronto, mais sprint, a prova mais curta do que previsto viu o piloto do Porto impor o seu Cupra TCR, para no segundo de 40 minutos fazer o mesmo.

Com uma grelha ‘bem composta’, por via de partilhá-la com as GT4 South European Series, a jornada algarvia foi bem interessante, pois se Mora veio a vencer, Nuno Batista e o seu Porsche 997 GT3 Cup passaram pela liderança, acabando por garantir mais uma vitória e o título da categoria G2.

Num mais recente Porsche 991 GT3 Cup Pedro Marques estreou-se com um segundo lugar nos G2, depois de Pedro Marreiros e Paulo Pinheiro terem abandonado logo no começo da prova com problemas no seu Porsche.

Pelo caminho também ficaria José Correia com problemas de transmissão no seu Nissan GT3-R, depois de ter ganho a corrida 1, enquanto Gabriela Correia foi obrigada a claudicar devido a problemas de sobreaquecimento no Seat Leon.

Já André Tavares e Miguel Mota venceram a corrida 3 entre os T4, conquistando com o Honda Civic Type R o título da categoria. Jorge Silva e Pedro Silva procuraram dar luta com o Renault Clio.

Paulo Martins garantiu o triunfo final nos T2, apesar de alguns problemas no seu Volkswagen Gikf GTi, tal como José Fafiães, ainda que este tenha sido obrigado a desistir com o Mazda MX5.