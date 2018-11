Motores Ogier com a Citroën em Portugal na próxima semana Por

Poucos dias depois de se sagrar Campeão do Mundo de Ralis, Sebastien Ogier está de regresso à ação e em Portugal, onde vem testar com a equipa Citroën.

O francês vai tomar contacto pela primeira vez com o C3 WRC, naquele que é o seu regresso à marca do ‘double chevron’, depois de ter passado pela Volkswagen e pela M-Sport nos últimos anos.

Bastante moralizado pelo título conquistado na Austrália, Ogier terá quatro dias com o Citroën C3 WRC antes do final do ano, sendo que em Portugal o francês realizará dois deles, em ensaios que vão ter como ‘palco’ o Algarve.

“São dois dias de testes em terra e depois dois em asfalto. Vou tentar aproveitar o máximo deles, não esquecendo que antes de 2017, quando me juntei à M-Sport, tive apenas um dia e meio de testes”, sublinha Campeão do Mundo.

Sebastien Ogier admite que vai iniciar a próxima temporada em bom plano, face a adversários que já estão mais familiarizados com os seus carros, referindo-se naturalmente aos seus dois grandes rivais deste ano, Thierry Neuville e Ott Tanak, que vão permanecer na Hyundai e na Toyota, respetivamente.